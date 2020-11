롯데카드, '스쿨뱅킹 자동납부 서비스' 개시

12월 20일까지 서비스 등록 후

티니패스 카드 발급하면 발급비 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 전국 초·중·고등학교의 수업료, 급식비 등을 롯데카드로 등록해 편리하게 납부할 수 있는 '스쿨뱅킹 자동납부 서비스'를 개시했다고 26일 밝혔다.

이 서비스는 전국 초·중·고등학교 수업료, 급식비, 방과 후 학습비 등을 은행 계좌가 아닌 롯데카드로 등록해 매월 자동 결제하는 서비스다. 대금 납부를 위해 매월 스쿨뱅킹 지정계좌의 잔고 관리를 할 필요 없이 등록한 카드로 편리하게 학업 관련 대금을 납부할 수 있다.

스쿨뱅킹 자동납부 서비스는 롯데 개인신용카드와 체크카드 고객이면 롯데카드 고객센터, 롯데카드앱, 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

롯데카드는 서비스 개시를 오는 기념해 12월 20일까지 스쿨뱅킹 자동납부 서비스를 등록한 고객이 청소년 용돈카드인 티니패스 카드를 발급하면 발급비를 캐시백 해준다.

