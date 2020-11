이마트24, 수험생 위한 응원 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 수능 일주일 전인 27일부터 다음달 10일까지 이마트24 모바일 앱을 통해 수험생을 위한 비대면 응원 이벤트를 진행한다.

먼저 27일 오전 10시부터 다음달 3일까지 이마트24 모바일 앱에서 수능 당일 필수템 초콜릿 2종, 온장고 인기 음료 3종 등 응원 선물 5종을 각 500개씩 2500개 한정 판매한다.

이번에 이마트24가 준비한 상품은 ▲페레로로쉐 T3 / T5 ▲베지밀B병 190㎖ ▲티오피 마스터라테 200㎖ ▲조지아 오리지널캔 240㎖ 등으로 이벤트 참여 시 정상가에서 50% 할인된 500~1700원에 선물을 구매할 수 있다. 행사 기간 동안 1일 1회 구매 가능하다.

이마트24 모바일 앱 메뉴 24콘 선물·구매에 접속해 상품을 선택한 다음 받는 사람의 이름과 연락처를 입력한 뒤 선물하기 버튼을 눌러 결제하면 상품교환권이 발송된다.

이마트24는 수능 다음날인 12월 4일부터 12월 10일까지 카카오톡 이모티콘 ‘테이스트오브서울2020’ 2002개 또는 이마트24에서 현금처럼 사용 가능한 500원 쿠폰 2002장을 선착순으로 증정하는 이벤트를 진행할 계획이다. 고3 수험생(2002년생)이면 누구나 이벤트에 참여 가능하다.

김다운 이마트24 앱(APP) 담당자는 “수능을 앞두고 대면 접촉에 민감하고 불안감을 느끼는 수험생들이 증가하고 있다”며 “이에 수능 전후 비대면으로 주고 받는 응원을 테마로 이벤트를 마련했다”고 말했다.

