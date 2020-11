[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오전 8시 열린 제155차 서울특별시구청장협의회 정기회의에 참석했다.

이번 회의는 강화된 방역조치에 따라 영상회의로 서울시-자치구 간 현안 논의, 서울시 협조사항 설명, 기타 보고사항 및 자치구 우수사례 공유의 순으로 진행됐다.

채 구청장은 "서울시, 자치구 간 연대와 협력으로 소통과 협치의 지방자치 실현, 상생발전을 이루겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr