‘말 똥’도 귀하게 쓰이네 … 퇴역 경주마, ‘소똥구리’ 먹여 살린다

마사회 부산경남경마공원, 국립생태원 멸종위기종 복원 프로젝트 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “내 똥이 필요한가요? 마음껏 가져가 쓰세요.”

‘말똥’도 귀하게 쓰인다. 퇴역한 경주마가 멸종위기 야생생물인 ‘소똥구리’ 복원 프로젝트에 투입된다.

한국마사회 부산경남지역본부는 국립생태원에서 연구 중인 ‘소똥구리’ 복원사업을 돕기 위해 퇴역한 경주마를 기증했다고 25일 밝혔다.

소똥구리는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 사육을 위해서는 화학비료나 농약이 없는 환경에서 방목한 말이나 소의 분변이 필요하다.

국립생태원은 그동안 제주도에서 말 분변을 힘들게 공수해 활용했다. 이제 부산경남경마공원의 경주마 기증을 통해 소똥구리 먹이를 안정적으로 공급받게 됐다.

부산경남경마공원은 지난해 12월 국립생태원 멸종위기종복원센터와 업무협약을 맺어 경북 영양의 멸종위기종복원센터 내 마사시설 설치에 자문을 맡았다.

말의 보건관리 교육을 실시하는 등 경주마 사육을 위한 다양한 지원을 해왔다.

지난 19일 열린 퇴역 경주마 기증식에는 강현수 마사회 부산고객지원처장과 신원철 국립생태원 멸종위기종복원센터장, 최태영 복원연구실장 등 관계자 20여명이 참석했다.

이번에 기증된 퇴역 경주마는 최병부 마주 소유의 ‘포나인즈(국내산·5세)’이다. 이 경주마는 작년 4월 앞다리에 심각한 골절을 입었으나 동물병원 수의사의 수술과 재활치료 덕분에 현재는 일반적인 보행이 가능할 정도로 회복돼 이번 기증의 첫 주인공이 됐다.

국립생태원은 ‘포나인즈’를 화학비료나 농약이 없는 초지에 방목해 소똥구리 연구를 위한 먹이를 공급받을 계획이다.

강현수 마사회 부산고객지원처장은 “한국마사회는 말산업 육성 전담기관으로 경주마 복지향상을 위해 많은 관심과 노력을 기울여왔다”며 “기증을 통해 퇴역 경주마 활용에 대한 새로운 해법을 제시한 셈”이라고 말했다.

박용목 국립생태원장은 “두 기관의 협력을 통해 우리나라 생물의 다양성을 증진시키는 연구와 퇴역 경주마의 동불복지 증진이라는 두 가지 성과를 동시에 얻을 수 있게 됐다”며 “긴밀한 협력을 통해 소똥구리 복원사업뿐 아니라, 소똥구리를 이용한 자연환경보전정책을 수립할 수 있도록 하겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr