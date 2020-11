[아시아경제 오주연 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 1,000 등락률 -1.67% 거래량 1,452,056 전일가 59,800 2020.11.25 14:08 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.84%기아차, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.84%기아차·민노총 파업 강행하는데…親노조법 다듬는 정부 close 는 2020년도 임단협 관련 부분파업으로 25일부터 27일까지 전 차종의 부분적 생산차질이 빚어진다고 25일 공시했다. 생산이 중단된 분야의 매출액은 33조8578억원이다. 이는 최근 매출액 대비 58.23%에 해당한다.

