삼성전자 수원사업장서 코로나19 6명 추가 확진

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 12,949,099 전일가 67,700 2020.11.25 11:08 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성전자, 최근 5일 기관 411만 6009주 순매도... 주가 6만 7900원(+0.3%)코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감 close 직원과 같은 층에서 근무하던 동료 6명이 추가로 양성 판정을 받았다.

25일 삼성전자에 따르면 수원사업장 R5 건물에서 근무하던 무선사업부 소속 직원 4명이 최근 추가로 코로나19 확진 판정을 받았다.

앞서 무선사업부 직원 A씨가 지난 22일 처음 코로나19 확진 판정을 받은 이후 R5 건물 같은 층에서 근무하는 직원들과 밀접접촉한 직원 300여명이 코로나19 검사를 받았다.

이후 동료 직원 2명이 24일 확진 판정을 받았고, A씨와 이날 양성 판정을 받은 4명을 포함하면 현재까지 R5 해당 층에서 근무하는 직원 7명이 코로나19에 감염된 셈이다,나머지 직원들은 대부분 음성 판정을 받은 것으로 알려졌다.

현재 이들의 자세한 감염 경로는 방역 당국이 조사 중이다. 삼성전자는 혹시 모를 사태에 대비해 해당 층에서 근무하는 직원들에게 2주간 재택근무를 하도록 했다.

R5 건물은 지난 23일 하루 폐쇄돼 소독작업을 진행하고 전날부터 다시 개방된 상태다. 코로나19 확진자들이 근무했던 R5 건물 해당 층은 25일까지 폐쇄된다.

한편 삼성전자 수원사업장 R5 건물 다른 층에서도 이달 18일 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 다만 같은 층 근무자들의 추가 확진 사례는 없었다.

