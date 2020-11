위로가 되는 따뜻한 책 축제 ‘동대문구 온라인 북 페스티벌’ 개최

‘보노보노처럼 살다니…’ 작가 강연, 젊은 연극인 김유정 ‘봄·봄’ 낭독연극 등

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 코로나19 장기화로 지친 구민을 책을 통해 위로, 구민들이 서로 책을 통해 소통할 수 있도록 특별한 자리를 마련했다.

힐링과 재충전 메시지를 담은 ‘우리집으로 온(ON·溫) 도서관’을 슬로건으로 28일 오후 2시부터 약 3시간 동안 동대문구청 유튜브 채널을 통해 ‘2020 동대문구 온라인 북 페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 동대문구가 주최하고 동대문구 내 공?사립 도서관이 함께 기획했다.

매년 동대문구 야외명소에서 자연과 어우러져 진행됐던 것과 달리 올해는 코로나19로 인해 온라인에서 개최되는 이번 북 페스티벌은 모든 연령층이 안전하고 편안하게 책문화 축제를 즐길 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성됐다.

대표 공연은 ▲‘보노보노처럼 살다니 다행이야’의 김신회 작가강연 ▲지역내 젊은극단 리셋의 김유정 단편소설 '봄·봄' 낭독 연극 ▲2020 한책읽기 선정도서 3권의 입체낭독공연 등 구민들이 다양한 문화 감성을 채울 수 있도록 마련됐다.

또 메이커스페이스(3D프린터 스튜디오), 마음약국(책처방) 프로그램 등 지역내 공공도서관 특화사업 및 민·관·학 협력으로 도서관 탐방 프로젝트를 추진하는 동대문구 도서관 네트워크 활동상도 소개해 구민들이 보다 친숙하게 도서관을 접근·이용 할 수 있도록 할 계획이다.

행사 당일 북 페스티벌 영상에 ‘코로나 극복 응원 댓글’을 달면 추첨을 통해 bhc치킨콜라세트도 증정, 길어지는 집콕 생활에 활력을 선사할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “책으로 소통하고 몸과 마음을 충전하는 휴식공간으로 도서관이 자리매김 할 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 것”이라며 “코로나19로 마음이 지친 구민 여러분이 온라인 북 페스티벌에서 행복한 시간을 보내길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr