[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 사회복지공동모금회 사무처장이 24일 오전 양천구청 1층 로비에서 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업 기부 참여를 독려하는 행사에 참여했다.

‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업은 서울사회복지공동모금회에서 주관, 저소득 취약계층에게 생계비와 의료비를 지원하도록 양천구가 후원하는 사업이다.

양천구는 모금된 성금과 성품을 모두 지역내 저소득 이웃에게 전달해 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원할 예정이다.

