박범계 "윤석열 정치적 야망 품어…검사들만 멍드는 문제"

[아시아경제 김영은 기자] 박범계 더불어민주당 의원이 윤석열 검찰총장을 향해 "분명 정치적 야망을 품은 듯하다"고 말했다.

박 의원은 23일 MBN '백운기의 뉴스와이드'에서 (윤 총장이) 정치에 관심을 갖고 있다는 이야기를 듣기도 했고, 우리 정부에 들어서 서울중앙지검장으로 일약 임명되고 그 뒤에 검찰총장이 되는 과정에서 분명히 정치적 야망을 갖게 된 거 아니냐는 느낌을 갖게 됐다"며 이같이 말했다.

이어 "일도양단적으로 한칼에 의해서, 또는 대통령의 인사권에 의해서 정리되거나 해임 건이라든지 탄핵이라든지 이러한 것으로 한칼에 정리가 될 수 없는 것"이라며 "(윤 총장은) 엄연히 검찰 수장으로서 헌법과 법률에 의해서 신분보장이 된다"고 설명했다.

그러면서 "거꾸로 객관적인 근거가 나오면 그 역시 성역이 없는 것"이라며 다만 "연말·연초쯤 어떤 형태로든 거취 문제라기보다는 객관적 근거에 대한 결론이 나오지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.

또한 "추미애 법무부 장관과 윤 총장은 사람과 사람, 기관장과 기관장으로서 대립하고 갈등을 겪는 문제가 아니고 수십 년간 켜켜이 묵혀 왔던 검찰개혁이라는 큰 과제 때문"이라며 "추 장관은 조직 문화가 아직 개선 안 됐다는 입장이고 윤 총장은 과거 조직문화에 입각해서 마치 선거운동하듯이 전국을 유세하듯이 다니며 검찰을 흔들어놓는 거 아니겠나"고 말했다.

이어 박 의원은 "그 폐해는 아마 윤석열 검찰총장이 언제 나가는지 모르겠지만, 임기를 다 마치고 나가든 그 전에 나가든 결국은 밑에 있는 검사들만 멍들게 되는 문제가 생긴다"고 지적했다.

