[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 내달 3일까지 하이앤드·프레스티지 뷰티 브랜드인 ‘블루밍앰버’ 팝업스토어를 본관 2층 행사장에서 연다고 24일 밝혔다.

이번 팝업스토어를 통해 향수, 섬유탈취제 뿐만 아니라 캔들, 디퓨져 등 다양한 제품을 만나 볼 수 있다.

블루밍엠버는 ‘보석을 꽃 피우다’라는 브랜드 의미처럼 자연유래 고급 원료를 기반으로 친환경 향기 제품을 선보일 예정이다.

이와 함께 15만 원 이상 구매 고객께 패브릭 퍼퓸 70㎖ 정품을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr