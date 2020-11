광주 서구의회, 생활민원 등 주민 제보 받는다

30일까지 접수…행정사무감사 준비 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)는 오는 30일까지 ‘2020년 행정사무감사’를 위한 주민들의 제보를 받는다고 24일 밝혔다.

▲구정 전반에 관한 사항으로 위법·부당한 사례 ▲구비 보조금 부당수령 및 주요사업의 예산낭비 사례 ▲구정 주요시책과 사업에 대해 개선이 필요한 사항 ▲기타 주민생활에 불편을 주는 사항 등에 관한 의견을 서구의회 홈페이지와 이메일, fax, 방문 및 우편 등을 통해 접수한다.

다만 개인의 사생활을 침해하는 사항, 인신공격 또는 허위비방 우려가 있는 사항 등 부적할한 내용은 제외한다.

접수된 의견은 행정사무감사 자료로 활용되며 제출한 주민에게 조치결과를 서면으로 통보할 예정이다.

2020년 행정사무감사는 내달 2일부터 10일까지 예정돼 있다.

김태영 서구의회 의장은 “의회가 주민의 눈높이에서 제대로 된 행정사무감사를 수행할 수 있도록 적극적인 참여와 관심을 부탁드린다” 고 말했다.

