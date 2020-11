대림건설 'e편한세상 단양' 12월 분양

[아시아경제 임온유 기자] 대림건설은 충북 단양군 단양읍 도전리 659에 들어서는 'e편한세상 단양 리버비스타'를 12월 분양한다고 23일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 20층 5개 동 396가구의 브랜드 아파트다. 전 가구가 수요자 선호도가 높은 84㎡(전용면적)로만 구성됐다. 타입 별 분양 가구수는 ▲84㎡A 304가구 ▲84㎡B 92가구다.

e편한세상 단양 리버비스타는 남한강과 대성산 사이에 위치해 있으며 초·중·고 및 각종 편의시설이 풍부한 최고의 자리에 들어선다.

대림건설은 "e편한세상 단양 리버비스타는 단양을 대표하는 생활의 중심이 될 것"이라고 예상했다. 단지 인근에 단양초, 단양중, 단양고가 함께 조성돼 있어 안전하게 학교를 오갈 수 있고, 농협하나로마트, 단양구경시장 등 생활편의시설이 가까워 편리한 생활이 가능하다. 단양군청, 단양교육지원청, 단양경찰서, 단양읍 주민센터 등 관공서가 주변에 많은 것도 장점이다.

교통입지도 우수하다. 단양을 가로지르는 국도 59호선(삼봉로)이 인접해 단양 내에서 이동이 편리한 데다 중앙고속도로와 연결되는 국도 5호선(단양로)이 가까워 수도권과 충청권 등도 편리하게 이동할 수 있다. 단양시외버스터미널도 인근에 위치해 있다. 특히 (서울)청량리~단양 간 중앙선 복선전철 개통도 예정돼 있어 향후 광역교통망은 더욱 좋아질 것으로 예상된다.

쾌적한 생활과 탁 트인 조망도 누릴 수 있다. 단지는 남한강과 대성산을 바로 보는 우수한 조망권(일부가구 제외)을 갖췄다. 대성산 산림욕장, 소금정 공원 등 자연환경과 단양공설운동장, 단양생태체육공원 등 체육시설도 인접해 있다.

e편한세상 단양 리버비스타는 특화설계를 적용했다. 공간활용에 유리한 4베이(Bay) 평면, 펜트리?알파룸 등 혁신평면(일부가구 제외)을 도입했다. 공간을 더 크게, 생활은 더 편하게 만드는 e편한세상만의 새로운 라이프스타일 맞춤 플랫폼, C2 하우스도 적용된다.

판상형 설계(일부가구 제외) 및 전 가구 남동향·남서향 동 배치로 채광 및 조망권이 우수하다. e편한세상만의 특화된 조경시설로 저층부 조경 조망권도 확보했다. 실내골프, 피트니스, GX룸, 맘스스테이션, 주민카페 등 특별한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다. 또한 가구 당 약 1.5대의 넉넉한 주차대수로 편안한 주차도 가능하다.

e편한세상 단양 리버비스타는 대한민국 주거문화의 새로운 기준을 선보이는 ‘e편한세상’만의 브랜드 프리미엄을 누릴 수 있다. e편한세상은 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상을 총 8회 수상했으며, 국가브랜드대상을 3년 연속 수상했다. 대한민국 올해의 브랜드 대상도 6년 지속해서 수상했으며 스타브랜드 대상도 2년 연속 수상하는 등 높은 브랜드 가치를 입증하고 있다.

한편, e편한세상 단양 리버비스타가 들어서는 단양군은 비규제지역으로 각종 부동산 규제로부터 상대적으로 자유롭다. 만 19세 이상이면 청약통장 가입 후 6개월 이상, 주택형별로 예치금 충족 시 누구나 1순위 자격이 주어진다. 유주택자는 물론 재당첨 여부와 상관없이 청약할 수 있으며 상대적으로 대출규제도 덜하다. 계약 후 바로 분양권 전매가 가능하다는 점도 장점이다.

분양 관계자는 “단양을 대표하는 생활의 중심지에 최고의 브랜드로 들어서다 보니 벌써부터 많은 고객들의 문의가 이어진다” 며 “입지뿐 아니라 단양에서 기존에 볼 수 없었던 혁신 설계를 적용하고, 특별한 커뮤니티를 조성하는 등 상품성도 뛰어난 데다 서울 청량리와 연결되는 중앙선 복선전철 개통예정으로 단양 시민은 물론 외부에서도 기대가 높은 것 같다”고 말했다.

e편한세상 단양 리버비스타 주택전시관은 충북 단양군 단양읍 별곡리 18번지에 위치해 있으며 12월 중 문을 열 예정이다.

