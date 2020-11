LGU+, 반려동물 전용기기·배상보험 등 신규 '펫케어' 서비스 출시

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,450 전일대비 50 등락률 +0.44% 거래량 2,314,215 전일가 11,400 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고카카오, 본사 전 직원 재택 돌입…IT기업 유연근무 확산(상보)U+모바일tv·U+tv, 청룡영화상 후보작 독점 상영 close 는 반려동물 전용 기기 구성품을 변경하고, 배상보험 등을 포함한 반려동물 케어 솔루션 'U+스마트홈 펫케어' 신규 서비스를 출시한다고 22일 밝혔다.

신규 서비스에 포함되는 반려동물 전용 기기는 ▲원격급식기 ▲맘카(CCTV) ▲간식로봇 등 3종이다. 원격급식기로는 원하는 시간에 어디서나 원격으로 사료를 줄 수 있다. 맘카는 외부에서도 집에 혼자 있는 반려동물을 24시간 확인할 수 있는 CCTV다. 간식로봇은 언제 어디서나 원격 간식 토출이 가능한 기기다. 자율주행도 가능해 혼자 있을 때에도 놀아주거나 간식을 줄 수 있다.

LG유플러스는 펫케어 서비스 가입 기간 중 1마리에 한해 DB손해보험의 반려동물 보험 서비스를 무료로 준다. 보험담보 사항은 견종 및 묘종 배상책임 사고건별 500만원, 사망 위로금 10만원이다. 반려동물 전문점 숙박권, 무료 스튜디오 촬영, 반려견 산책 앱 등 혜택도 제공한다.

U+스마트홈 펫케어 서비스의 가격은 월 1만1000원(VAT 별도, 3년 약정 기준)이다. 염상필 LG유플러스 홈IoT상품담당은 "최신 IoT 기술을 통해 부재중 반려동물을 체계적으로 돌볼 수 있는 서비스를 출시했다"며 "이를 통해 국내 1000만 반려인 가족들이 LG유플러스를 믿고 찾아올 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

