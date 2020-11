'2020 공학페스티벌' 개최…5일간 비대면 진행

[아시아경제 이광호 기자]산업통상자원부는 23일부터 5일간 '2020 공학페스티벌(E2Festa 2020)'을 개최한다고 22일 밝혔다.

산업부는 산업발전 토대가 되는 공학인재 양성의 중요성을 알리고 공학인의 사기 진작을 위해 기업·공과대학과 함께 매년 공학페스티벌을 개최해왔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 9번째로 열리는 이번 행사는 '공학 챌린지위크, 계속되는 도전'을 주제로 홈페이지 및 유튜브 등 온라인 플랫폼을 통해 5일간 비대면으로 진행된다.

특히 올해는 온라인으로 진행되는 행사 특성을 반영해 운영방식과 프로그램 구성에 변화를 줬다. 창의적 종합설계 경진대회는 공대생들이 직접 참여하는 비대면 동영상 심사로 진행되며, 유튜브 채널을 통한 토크쇼·전시·참여이벤트 등 다양한 부대행사도 펼쳐진다.

산업부 관계자는 "산업계 및 대학과의 적극적인 협력을 통해 혁신 성장을 선도할 청년 인재들에 대한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr