정진석 "당 노선 전면 재조정해야…'대여 투쟁'을 전면화하자"

[아시아경제 이지은 기자] 당내 최다선인 정진석 국민의힘 의원이 "당의 노선을 전면 재조정하자"며 대여 투쟁의 전면화 필요성을 시사했다.

정 의원은 20일 페이스북에 "제1야당이 너무나 무기력하고 존재감이 없다는 원성이 자자하다"며 이같이 말했다.

그는 "문재인 정부에 대한 국민들의 불만 분노가 폭발 직전임에도 제1야당은 더 욕을 먹는다"며 "말 그대로 총체적 난국, 총체적 폭정"이라고 지적했다.

정 의원은 고위공직자범죄수사처(공수처), 집값 문제 등을 지적하며 "독재의 길로 치닫는 문재인 정부를 바라만 보고 있는 무기력한 야당"이라고 비판했다.

이어 "더 이상 저들의 독주와 민생파탄을 지켜만 보고 있을 수 없다. 문재인 정부에 대한 우리당의 입장을 전면적으로 재검토해야 한다"며 "문 정부의 폭주와 폭정을 어떻게 막아 세울 것인지 우리당의 노선을 전면 재조정해야 한다"고 덧붙였다.

정 의원은 "물론 대여 투쟁을 전면화하기에 쉽지 않은 상황임을 잘 알고 있다"며 "그렇다고 이렇게 손을 놓고 한탄만하고 있을 수는 없다"고 강조했다.

그는 "우리가 국민들의 분노를 제대로 대변하지 못한다면 결국 국민들도 우리를 버릴 것"이라며 "어떻게 대여투쟁을 효과적으로 할 것인가에 대한 의지와 지혜를 다시 모아야 할 시점"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr