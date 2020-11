귀뚜라미·범양냉방, 품질경쟁력우수기업 선정

[아시아경제 문혜원 기자] 귀뚜라미그룹은 19일 냉·난방 사업부문 주력계열사인 귀뚜라미와 귀뚜라미범양냉방이 각 5년 연속, 13년 연속으로 ‘2020년 품질경쟁력우수기업’에 선정됐다고 밝혔다.

품질경쟁력우수기업은 산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관해 한 해 동안 품질과 생산성 향상 등을 통해 우수한 경영성과를 거둔 기업을 선정하는 제도다. 1994년 ‘품질경영 100선’을 모태로 시작해 올해로 27회째를 맞았다.

귀뚜라미는 친환경보일러 설치를 의무화하는 ‘대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법’이 시행된 올해 4월보다 앞선 2015년부터 환경부 인증 기준을 충족하는 콘덴싱보일러와 일반보일러를 보급하는 등 친환경보일러 시대로의 전환을 주도했다.

최근에는 스마트 홈 확산과 화장실 2개인 주택 증가 등 소비자들의 주거환경 변화에 발맞춰 최첨단 정보통신기술과 온수증대기술을 모두 적용한 ‘거꾸로 뉴(NEW) 콘덴싱 프리미엄 가스보일러’를 출시했다.

귀뚜라미범양냉방은 1963년 창립 이후 57년간 우리나라 냉동·공조 산업 발전을 이끌어 왔다. 1967년 스탠드형 에어컨 생산을 시작으로 냉동기, 공조기, 냉각탑, 송풍기 등 산업용 냉동·공조 제품을 국산화했다.

2006년 귀뚜라미그룹에 합류해 ‘신품질 경영시스템’을 안착시키고, 세계 최대 용량인 3000RT급 냉각탑 시험설비를 구축하는 등 연구개발 투자를 확대했다.

귀뚜라미범양냉방은 반도체, 클린룸에 사용되는 산업용 냉각탑, 외조기 등 산업용 공조기의 설비 공정을 획기적으로 단축하는 신공법을 개발해 맞춤형 냉동·공조 설비의 개발·시공을 확대하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr