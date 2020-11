광주·전남 거센 비바람…낮부터 차차 그쳐

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자]19일 광주·전남지역은 출근길 흐리며 낮까지 천둥·번개를 동반한 강한 비바람이 몰아칠 전망이다.

광주지방기상청은 이날 광주·전남지역 비구름대가 시속 90km로 북동진하고 있으며, 정오까지 천둥·번개를 동반한 많은 비가 오는 곳이 있겠다고 밝혔다.

비는 낮 서해안부터 그치기 시작해 오후에 모두 그치겠다.

이날 광주·전남지역 예상 강수량은 30~80㎜ 사이가 되겠다.

일강수량은 광양백운산 42㎜ 성삼재(구례) 36.5㎜ 황전(순천) 25㎜ 영광군 12.6㎜ 이양(화순) 11.5㎜ 석곡(곡성) 11㎜ 돌산(여수) 11㎜ 상무대(장성) 11㎜ 가거도(신안) 10.5㎜ 월야(함평) 9.5㎜ 등이다.

현재 전남 서해안을 중심으로 강풍주의보가 발효 중이며, 도서지역 및 서해안에는 강한 바람이 불고 있어 시설물 관리와 안전사고 주의가 요구된다.

다음날인 20일에는 전남 내륙에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

광주기상청 관계자는 “오후부터 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내릴 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다”고 말했다.

