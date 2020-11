'수취인 연락처 이체 기능' 신설…우리은행, 우리원뱅킹 개편

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 VOC(고객의 소리), 설문조사, 앱 리뷰 등 고객의 의견을 적극 반영해 모바일 '우리원(WON)뱅킹'을 개선했다고 18일 밝혔다.

우리은행은 우리원뱅킹에 수취인 연락처 이체 기능을 신설하고 신분증 촬영인식 기능 개선했다. 우리원뱅킹 내 상품몰 개편도 이뤄졌다.

수취인 연락처 이체 기능’ 신설로 상대방 계좌번호를 모르더라도 수취인 연락처만 입력하면 송금이 가능해졌다. 수취인에게 SMS 또는 카카오톡 메시지로 알림메시지를 발송한 후 계좌번호를 입력하면 자동으로 입금된다.

아울러 비대면 실명확인 시 필요한 신분증 인식 정확도와 판독속도를 획기적으로 개선해 고객이 보다 신속하게 업무처리를 할 수 있도록 했다는 설명이다.

또한 우리원뱅킹 내 상품몰 개편으로 한 주간 가장 많이 판매된 상품에 대한 상품군별 추천 기능이 생겼고 연말정산 연관상품 등 테마가 있는 상품 추천 기능이 추가됐다. 고객이 원하는 상품을 쉽게 찾을 수 있도록 상품몰의 화면도 전면 개편됐다.

