투명마스크에 배려창구까지 … 안동시 종합민원실의 살가운 응대 '호응'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시 종합민원실에서 사회적 배려 대상자를 감안한 살가운 응대 대책이 다양하게 이뤄지면서 방문객들로부터 호응을 얻고 있다.

18일 안동시에 따르면 종합민원실 창구담당 직원들은 립뷰마스크로 불리는 투명마스크를 착용, 민원인들과 원활한 의사소통을 하고자 노력하고 있다. 이 마스크는 언어재활사들이 보건마스크와 위생투명마스크를 결합해 고안한 것으로, 입술 모양을 볼 수 있게 만들어졌다.

코로나19 사태로 마스크 착용이 일반화되면서 일반마스크의 경우 입 모양이 보이지 않다보니, 난청자나 청각장애인은 물론 민원실을 방문하는 어르신들 상당수가 대화 내용을 이해하지 못하고 있다는 판단에 따른 조치다.

이 밖에 종합민원실 내에 사회적 배려창구를 신설해 임산부, 장애인, 노약자들의 업무를 우선 처리해 주고 있다. 배려창구에는 점자책, 확대경, 돋보기, 외국인민원편람 등을 구비해 행정서비스 접근성을 높이고 있다.

심정규 종합민원실장은 "청각장애인 뿐만 아니라 임산부, 노약자, 장애인 등 사회적 배려대상자들이 누구나 쉽게 민원처리를 할 수 있도록 다양한 시책을 개발하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr