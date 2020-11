동원몰, 반려동물 전문몰 ‘츄츄닷컴’과 연계 ‘펫전문관’ 오픈

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B의 식품 전문 온라인몰 동원몰이 반려동물 전문몰 ‘츄츄닷컴’과 연계한 ‘펫전문관’을 오픈했다고 18일 밝혔다.

동원F&B가 지난 5월 론칭한 츄츄닷컴은 반려견, 반려묘를 위한 사료와 간식부터 배변용품, 장난감 등 다양한 펫 용품을 판매하는 반려동물 전문몰이다. 동원F&B는 자사가 운영 중인 동원몰 내에 츄츄닷컴과 연계한 펫전문관을 열고 프리미엄 펫푸드 브랜드 ‘뉴트리플랜’ 등 국내외 48개 브랜드의 500여 가지 반려동물 상품을 판매한다. 판매 상품은 향후 1000개 이상으로 확대해나갈 예정이다.

동원몰은 펫전문관 내 입점된 모든 상품을 브랜드 상관없이 일괄적으로 합배송하는 ‘츄배송’ 서비스를 제공한다. 사료와 간식, 배변용품 등을 주문할 때, 각 브랜드 별로 배송료를 따로 지불하지 않고 한 번에 모아 받을 수 있어 편리할 뿐 아니라 배송비 절감이 가능하다.

동원몰은 펫전문관 오픈과 동시에 반려인들을 위한 다양한 행사를 마련했다. 이달 말까지 노령견을 위한 부드러운 간식 ‘도기맨 사야’ 4종과 치석제거용 기능성 간식 ‘덴티페어리’ 7종을 각각 20%, 10% 할인 판매하며, 고양이 배변용품 대표 브랜드 ‘퀸오브샌드’의 두부모래 6종을 40% 할인된 특가로 한정수량 판매한다. 또한 동원몰은 향후 인기 브랜드를 매달 선정해 해당 브랜드의 상품을 할인 판매하는 ‘월간 브랜드’ 기획전도 진행할 예정이다.

동원몰 관계자는 “동원몰은 지난해부터 동원그룹 내 다양한 온라인 사업 영역과 활발히 연계해 사업 시너지를 확대해나가고 있다”며 “동원홈푸드가 운영하는 국내 최대 축산 도매 온라인몰 ‘금천미트’의 각종 신선육과 온라인 장보기 마켓 ‘더반찬&’의 프리미엄 식재료에 이어 전문 펫 서비스를 제공하며 종합 식품 전문 온라인몰로 한 단계 더 성장해나갈 것”이라고 말했다.

