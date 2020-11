전남도교육청, 국가직 공무원 ‘모의면접’ 프로그램 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 17일 전남 도내 특성화고·마이스터고 학생 중 올해 국가직 지역인재 9급 공무원 필기시험에 합격한 19명을 대상으로 ‘면접시험 대비 모의면접’을 실시했다고 밝혔다.

이번 모의면접은 공무원 면접 전문 컨설턴트를 강사로 초빙해 ▲공직가치 면접 실습 ▲면접 기술서 작성 ▲면접 코칭 등 실제 면접 상황을 가정해 진행했다.

프로그램에 참여한 한 학생은 “이번 모의면접을 통해 공직자로서의 사명감과 면접에 임하는 자세, 기술서 작성법, 의사표현 방법 등을 익히고, 전문 컨설턴트의 코칭과 실습을 통해 자신감을 갖게 됐다”며 “익힌 내용을 더 잘 준비해 꼭 공무원 시험에 합격하고 싶다”는 포부를 밝혔다.

현재 전남 특성화고·마이스터고 학생 중 공무원 합격자는 전남도교육청에 10명이 최종 합격했고, 전남도 지방직에 19명이 2차 면접을 거쳐 최종 발표를 기다리고 있는 상태다.

한편 인사혁신처에서 주관하는 ‘2020년 지역인재 9급 공무원 2차 면접시험’은 오는 30일부터 내달 1일까지 실시되며, 오는 24일 최종합격자를 발표한다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr