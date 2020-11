아이즈비전 "3분기 영업익 전년比 흑자전환…수익성 위주 전략"

[아시아경제 유현석 기자] 아이즈비전 아이즈비전 031310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,635 전일대비 30 등락률 +0.83% 거래량 29,297 전일가 3,605 2020.11.17 10:28 장중(20분지연) 관련기사 아이즈비전, MVNO(가상이동통신망사업자) 테마 상승세에 6.33% ↑아이즈비전, MVNO(가상이동통신망사업자) 테마 상승세에 1.65% ↑투자자 인기검색어로 급등테마 예측_ 오세훈, 혈장치료제, 수소차 외 close 은 3분기 별도기준 매출액 약 126억원, 영업이익 약 20억원, 연결기준 매출액 약 901억원, 영업이익 약 23억원을 기록했다고 17일 밝혔다.

매출액은 소폭 감소했지만 영업이익은 별도 및 연결기준 흑자로 전환한 것이다. 회사는 비효율적인 비용 구조를 개선하면서 큰 폭의 비용 절감을 실행했다. 주력 사업인 알뜰폰(MVNO)사업에서 신규 제휴 확대 및 유통 채널 발굴 등의 수익구조 다변화를 통해 높은 성장세를 보였다.

아이즈비전 관계자는 ▲경영권 변경 후 수익성 위주의 사업구조 재편, ▲업무환경 변화 및 세법개정 등 외부환경 변화에 따른 비용감소 등을 통해 전년 동기 대비 개선된 실적을 이끌어 냈다고 설명했다.

회사 관계자는 "통신 3사의 회선별 특화된 서비스와 요금제로 기존 오프라인 채널은 물론 언택트 시대 흐름에 발맞추어 수익률이 높은 온라인을 통한 가입자 확보에 집중하여 미래에도 지속가능한 수익을 창출할 것"이라며 "풍부한 현금 유동성을 바탕으로 추가 성장동력을 마련하는 등 적극적인 경영활동을 통해 수익성을 크게 강화할 계획"이라고 전했다.

