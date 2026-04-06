이엔크리에이티브, 'IFS Food' 인증 획득…유럽 시장 공략 본격화

K푸드 전문 기업 이엔크리에이티브(대표 최순종)가 경북 구미 생산공장에서 글로벌 식품 안전·품질 인증인 'IFS Food'를 획득하며 유럽 시장 진출에 속도를 낸다.

이엔크리에이티브는 떡볶이를 중심으로 한 분식 제품 제조 및 유통 기업으로, 대표 브랜드 '추억의 국민학교 떡볶이'를 기반으로 국내 시장에서 입지를 구축해왔다. 최근에는 K간편식 제품을 앞세워 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화하며 사업 영역을 확대하고 있다.

'IFS(International Featured Standards) Food' 인증은 독일과 프랑스를 중심으로 유럽 주요 유통사들이 요구하는 식품 안전 기준이다. 원재료 관리부터 생산, 포장, 위생, 품질 관리 시스템 전반을 종합적으로 평가하는 국제 인증으로, 높은 수준의 운영 체계를 요구해 글로벌 유통망 진입의 핵심 기준으로 평가된다.

이엔크리에이티브는 최근 K간편식에 대한 해외 수요 증가와 유럽 내 한국 식품에 대한 관심 확대에 대응하기 위해 생산 및 품질 관리 체계를 지속적으로 고도화해왔다. 이번 인증 획득은 이러한 전략의 일환으로, 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 선제적으로 확보했다는 점에서 의미가 있다.

이번 평가에서 회사는 소스 제조(혼합, 살균, 포장)와 떡볶이 및 면류 등 간편식 제품 조립 공정 전반에 대해 심사를 받았으며, 97.65%의 높은 점수로 'Higher Level' 등급을 획득했다.

회사 관계자는 "IFS Food 인증 확보를 통해 유럽 리테일 시장 진입을 위한 기반을 마련했다"며 "향후 유럽 유통 채널 확대와 글로벌 파트너십 강화를 통해 해외 매출 비중을 점진적으로 늘려갈 계획"이라고 밝혔다.

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이엔크리에이티브는 글로벌 시장에서 KPOP 구슬떡볶이와 라볶이 제품군을 중심으로 K-간편식 라인업을 확대하고 있으며, 이번 인증을 계기로 관련 제품들의 유럽 진출을 본격화할 방침이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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