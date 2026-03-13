추억의 국민학교 떡볶이, KT 멤버십 '달달혜택' 참여

학교 앞 분식 감성을 현대적으로 재해석해 온 K분식 브랜드 '추억의 국민학교 떡볶이'가 KT 멤버십 고객을 대상으로 진행되는 '달달혜택' 프로모션에 참여해 자사 전 제품을 최대 45% 할인된 가격에 제공한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 31일까지 진행되며 KT 멤버십 고객이라면 누구나 KT 멤버십 앱에서 '달달혜택' 쿠폰을 다운로드한 뒤 공식 홈페이지에 등록하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 행사 기간 동안 브랜드의 다양한 제품을 정상가 대비 45% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

특히 이번 프로모션에는 최근 출시된 'KPOP 구슬떡볶이'와 '구슬라볶이' 시리즈도 포함된다. 'KPOP 구슬떡볶이'는 동그란 구슬 형태의 떡을 활용한 제품으로 매콤달콤한 오리지널, 깊고 진한 풍미의 딥치즈, 강렬한 매운맛의 슈퍼스파이시 등 다양한 맛으로 구성됐다. 또한 'KPOP 구슬라볶이'는 쫄깃한 구슬떡과 라면이 어우러진 제품으로, 매콤달콤한 오리지널과 깊고 고소한 감칠맛의 쌈장맛 등 색다른 K분식 경험을 제공한다.

브랜드 관계자는 "KT 멤버십 고객들이 다양한 제품과 신제품을 보다 합리적인 가격에 경험할 수 있도록 이번 달달혜택 프로모션에 참여하게 됐다"며 "특히 최근 출시한 KPOP 구슬떡볶이와 구슬라볶이 시리즈까지 동일하게 할인 혜택이 적용되는 만큼, 소비자들의 긍정적인 반응을 기대하고 있다"고 밝혔다.

이번 프로모션에 대한 자세한 내용은 KT 멤버십 앱 또는 추억의 국민학교 떡볶이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 추억의 국민학교 떡볶이는 학교 앞 분식의 추억을 현대적으로 재해석한 다양한 떡볶이 제품을 선보이며 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 앞으로도 다양한 제휴 및 프로모션을 통해 소비자 혜택을 확대해 나갈 계획이다.

