오뚜기, 우유만 넣어 간편하게 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스’ 4종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오뚜기가 우유를 넣어 흔들어서 반죽해 만드는 새로운 핫케이크 믹스 제품인 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스’ 4종을 출시했다고 17일 밝혔다.

최근 1인 가구의 증가와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등의 영향으로 간편하면서도 손쉽게 조리하는 핫케이크 믹스 등의 프리믹스 제품의 매출이 크게 증가하고 있다. ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스’는 기존 프리믹스 제품의 복잡한 조리과정을 단축시킨 새로운 제품이다.

기존 핫케이크 믹스 제품 사용시 필요했던 거품기, 반죽그릇 필요 없이 우유만 부어 흔들어서 반죽하여 만드는 제품이다. 우유를 붓고 흔들어 섞어서 반죽을 만들고 프라이팬에 부어 굽기만 하면 간편하게 핫케이크를 만들 수 있다. 제품 측면 투명창의 우유 붓는 선에 정확하고 간편하게 계량할 수 있어 조리부터 설거지까지 더욱 간편한 것이 특징이다.

기존 핫케이크 믹스의 큰 용량이 부담되던 사람도 간편하게 섭취 가능한 지름 12㎝ 3장 분량으로 출시됐다. 권장 조리법인 우유로 조리할 시 단백질 일일 권장량의 27% 이상, 식이섬유 또한 6g 이상 섭취할 수 있다.

‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스’는 정통의 오뚜기 핫케이크 믹스 맛 그대로 향긋한 바닐라와 부드러운 크림이 조화를 이루는 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스 오리지널’, 고소하고 건강한 맛의 20가지 곡물을 함유해 찰보리, 발아현미 등으로 건강한 맛을 낸 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스 20가지 곡물’, 바나나의 향긋함을 맛있는 핫케이크와 함께 느낄 수 있는 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스 바나나’, 체다 치즈의 고소한 풍미와 핫케이크의 조화가 일품인 ‘쉐이크앤팬 핫케이크 믹스 치즈’ 등 총 4종의 다양한 맛으로 출시됐다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr