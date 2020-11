"5G 융합·6G 구상" 모바일 코리아 2020 개최

[아시아경제 구채은 기자] 6G 통신의 미래를 논하고 스마트공장, 자율주행차, 실감미디어 등 5G 융합서비스를 활성화하기 위한 온라인 컨퍼런스가 열린다.

16일 과학기술정보통신부는 17일부터 19일까지 3일간 ‘모바일 코리아(Mobile KOREA) 2020’ 행사를 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 우리나라의 5G이동통신 융합서비스 조기 실증사례를 공유하고 5G 활성화방안, 6G 전략과 산업계의 6G 기술전망을 공유할 예정이다.

5G 상용화 이후의 산업동향 관련 삼성전자, 에릭슨 등의 기조강연도 진행된다. 자율주행ㆍ스마트공장ㆍ실감미디어ㆍ공공융합ㆍ스마트시티 등 5G 융합서비스 사례를 주제로 LG전자, KT, 퀄컴, 노키아 등이 전문가들과 패널토론도 진행한다. 또 삼성전자ㆍLG전자ㆍ퀄컴ㆍ노키아 등 글로벌 제조업체와 민간 전문가들이 한자리에 모여 각 기업의 6G전략과 6G 핵심기술 전망에 대해 논의할 예정이다.

이태희 과기정통부 네트워크정책실장은 "10년 주기로 세대가 전환되는 이동통신 시장에서 우리가 주도권을 선점하기 위해서는 장기적인 안목으로 준비하는 것이 중요하다"면서 "2030년께 다가올 6G 시대에서도 우리나라의 글로벌 리더십이 지속될 수 있도록 세계 이동통신 시장에서 6G관련 논의를 주도해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 행사는 누구나 홈페이지에서 사전등록 후 온라인을 통해 무료로 볼 수 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr