여행 수요 급감에, 하나투어 무급휴직 4개월 연장

[아시아경제 금보령 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화되면서 여행 수요가 급감하자 여행업계 1위인 하나투어가 무급휴직을 연장하기로 했다.

15일 여행업계에 따르면 하나투어는 최근 전체 직원을 대상으로 한 무급휴직을 다음 달부터 내년 3월까지 4개월 연장한다고 공지했다.

하나투어는 코로나19 영향으로 매출이 줄어들면서 3~5월 유급휴직에 들어간 바 있다. 이후 6월부터 필수인력을 제외하고는 무급휴직이 적용된 상황이다.

정부의 고용유지지원금으로 직원들은 이번 달까지 기본급의 50%를 받을 수 있지만, 다음 달부터는 급여를 아예 받을 수 없게 된다. 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 550 등락률 -1.22% 거래량 183,715 전일가 45,200 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 하나투어, 여행 테마 상승세에 7.04% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감 close 측은 "이번 달에 정부의 고용유지지원금 지원이 끝남에 따라 무급휴직을 연장하기로 했다"고 설명했다.

하나투어는 올해 3분기 대규모 영업손실을 기록했다. 연결 기준 영업손실액은 302억원이었다. 매출액은 전년 동기 대비 94.5% 줄어든 100억7400만원을 나타냈다.

