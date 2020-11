[경제전망]국민 형편 담은 가계동향조사, 주택소유통계 발표

[아시아경제 김은별 기자] 이번주에는 소득과 지출을 포함해 국민 살림살이 형편을 짐작할 수 있는 3분기 기준 가계동향 지표가 발표된다. 우리나라 대외 채무 상황 등이 반영된 국제투자대조표도 공개된다.

15일 통계청에 따르면, '3분기 가계동향조사' 결과가 오는 19일 발표된다. 가계동향은 우리 국민의 소득과 지출을 일정 기간 나눠 살펴보는 지표다.

3분기에 이례적으로 길어진 장마와 집중호우, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산이 있었기 때문에 우리 국민들의 생활에도 여파가 있었을 것으로 전망된다. 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 1.9% 반등했으나, 사회적 거리두기 강도가 2.5단계까지 격상돼 후폭풍이 있었을 것이란 예상이다.

가계동향조사 발표 이전인 17일에는 통계청이 2019년도 주택소유통계를 발표한다. 주택 공시가격과 건축물 대장, 재산세 자료 등 행정자료와 인구주택총조사의 인구·가구·주택자료를 활용한 통계로, 연령과 지역별 주택소유 현황, 다주택자 관련 상황을 확인할 수 있다.

한국은행은 오는 19일 9월 말 기준 '국제투자대조표'를 내놓는다.

지난 6월 말 기준 통계에서는 준비자산 대비 단기외채 비율(37.6%)과 대외채무 중 단기외채 비중(30.7%)이 모두 3월 말보다 소폭 올랐다. 그러나 정부와 한은 등은 과거 위기 당시와 비교하면 외채 건전성이 양호하다고 분석하고 있다. 3분기에도 이런 외채 건전성이 유지됐을지 주목된다.

한편 금융당국은 옵티머스자산운용 사태 펀드이관 방안을 다음 주 본격 논의한다.

금융감독원은 5000억원대 펀드 사기 의혹을 받는 옵티머스자산운용 자산을 효율적으로 회수하기 위해 최대 판매사 NH투자증권으로 이관을 해야 한다는 입장이다. 반면 NH투자증권은 펀드 사기 사건의 책임을 떠안을 수 있다는 우려에 주저하고 있다. 금감원은 일단 18일부터 판매사, 사무관리사, 수탁회사, 회계법인 등이 참여하는 기준가격 조정 협의체를 가동하고 협의체에서 펀드 이관 방안 마련할 계획이다.

