'올해 한국 GDP 2년만 세계 10위 복귀할 듯'

IMF '세계경제전망' 보고서, 韓 GDP 1766조원

코로나19 경기위축 영향 상대적으로 덜해

[아시아경제 권재희 기자] 국제통화기금(IMF)이 올해 한국의 국내총생산(GDP) 규모가 세계 10위를 차지할 것이라고 전망했다.

15일 IMF의 '세계경제전망' 보고서에 따르면 올해 한국의 GDP는 1조5868억달러(약 1766조원)로, 세계 10위를 기록할 것으로 전망됐다. 이는 지난해 12위 보다 두 계단 상승한 것이다. 한국의 GDP가 10위권에 들어간 것은 10위를 차지한 2018년이 최근이다.

지난해 한국보다 앞섰던 브라질과 러시아는 올해 각각 12위와 11위를 기록할 것으로 예상됐다.

앞서 2004년과 2005년에도 한국은 연이어 10위에 올랐으나 이후 2018년 전까지는 10위권 밖에 밀려나 있었다.

올해 한국의 10위 탈환은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)발 세계 경기 침체에서 비교적 적은 영향을 받은데 따른 것이다.

IMF는 이번 경제 전망 보고서에서 올해 세계 경제 성장률을 -4.4%로 제시했다.

나라별로는 인도(-10.3%), 프랑스(-9.8%), 독일(-6.0%), 이탈리아(-10.6%), 스페인(-12.8%), 일본(-5.3%), 미국(-4.3%), 러시아(-4.1%), 브라질(-5.8%), 멕시코(-9.0%), 사우디아라비아(-5.4%), 남아프리카공화국(-8.0%) 등 대부분의 국가가 역성장이 예상됐다.

한국의 성장률(-1.9%)도 마이너스로 예상되기는 했지만 주요국 중 플러스 성장이 점쳐진 중국(1.9%)을 빼고는 좋은 편이다.

IMF는 한국의 내년 GDP도 1조6741억달러(약 1864조원)로 10위를 유지할 것으로 전망했다.

