'백반 기행' 박근형 "바른 말 했더니 김혜자와 KBS에서 퇴출"

[아시아경제 최은영 기자] '꽃할배'로 불리며 큰 사랑을 받는 배우 박근형이 KBS 공채탤런트 시절 방송사에서 퇴출당한 적이 있다고 털어놨다.

13일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반 기행'에는 배우 박근형이 출연해 과거 배우 활동 시절에 대해 언급했다.

이날 박근형은 "7년 동안 연극을 하면서 배가 너무 고팠다"라며 "(KBS에서) 공채를 뽑는다고 해서 사원처럼 노후가 보장되는 줄 알고 지원했는데 알고 보니 그냥 뽑아 쓰는 인력 공채였다"라고 말했다.

이어 "내가 바른말을 좀 해서 어느 날 남산(당시 KBS 사옥)에 올라갔더니 칠판에 퇴출자 명단을 적더라"라며 "김혜자, 나, 사미자 남편 김관수, 아주 잘하시던 성우 이 넷이 잘려나갔다"라고 고백했다.

박근형은 "이듬해 다시 복직했다. 그리고 우리나라 두 번째로 프리랜서 선언을 하고 나가버렸다"라고 말했다. 이에 허영만이 "사모님이 뭘 믿고 시집을 온 거냐"고 묻자, 박근형은 "그러니까 그 사람도 참 답답한 사람이다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

