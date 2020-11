경주 불국사 전격 방문한 정세균 총리 … 방폐장 지원사업 등 현안 청취

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 정세균 국무총리가 14일 경주 불국사를 전격 방문, 종우 주지스님를 비롯한 지역인사들과 자리를 함께했다.

경주시에 따르면 세계문화유산 대한민국 대표사찰 불국사를 찾은 정 총리는 경내 총지당에서 종우 스님, 이철우 경북도지사, 주낙영 경주시장, 서호대 경주시의회 의장 등과 함께 지역의 당면한 현안사항에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이 자리에서 주낙영 시장은 "방폐장을 유치한 지 15년이 지났지만 '방폐장 지원사업'이 당초 정부가 약속한 55개 사업 중 완료된 사업은 34건에 머무르고 있다"며 조속한 이행을 촉구했다.

또한 지난 2005년 '중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역지원에 관한 법률' 제정(2005년 3월31일) 이후 한번도 개정되지 않은 '방폐물 반입수수료'를 현실에 맞게 인상해 줄 것을 요청했다.

이와 함께 경주 문무대왕릉 정비를 위해 내년도 국비 27억 원의 추가지원과 '천북 희망농원 환경개선'을 위한 국비 210억 원 신규 반영, 혁신원자력연구개발 기반 조성을 위한 기획재정부 예타 조기 추진과 국비 255억 원 지원, 검단일반산업단지 진입도로 건설 마무리를 위한 국비 74억 추가 지원 등을 건의했다.

이에 대해 정세균 국무총리는 "지역의 현안사업이 조속히 추진돼 그 동안 원전과 방폐장으로 인한 경주시민의 깊은 상처가 치유되고 코로나19로 어려운 지역 경제가 되살아 날 수 있도록 범정부차원에서 적극 지원하도록 노력할 것"이라고 답했다.

