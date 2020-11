DGB사회공헌재단, 금융감독원 '금융공모전'서 최우수 프로그램 '원장상'

전국 최초 금융복합체험관 'DGB금융체험파크' 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] DGB금융그룹(회장 김태오)은 DGB사회공헌재단이 금융 교육의 중요성에 대한 국민과 금융기관의 공감대 확산을 위해 개최된 '제15회 금융공모전'에서 우수 프로그램 금융감독원장상을 받았다고 12일 밝혔다.

금융감독원이 주최하고 교육부, 전국시도 교육청 등이 후원하는 이번 공모전은 초·중·고 금융창작물, 대학생 및 성인 금융 콘테스트를 비롯해 기관별 금융 교육 우수 프로그램 등을 선별해 심사하는 행사다.

DGB금융그룹은 핵심 CSR 활동의 일환으로 금융 교육을 실시하고 있다. 이와 관련, 지난 10월 전국 최초 개관한 금융복합체험관 DGB금융체험파크의 운영 프로그램이 금융감독원장상으로 선정됐다.

최신 멀티 콘텐츠를 통한 다양한 금융 분야 체험을 통해 지역 대표기업의 포용적 금융을 실현하기 위한 공간 'DGB금융체험파크'는 기존 한정된 금융 체험에 그쳤던 것과 달리, 증권·보험·최신 핀테크 기술이 결합된 유페이 등 다양한 체험이 가능한 국내 최초 금융복합체험 공간이다.

DGB사회공헌재단 관계자는 "세분화된 전문 교육 프로그램 및 이를 구성하는 최신의 핀테크 기술 접목과 더불어 각 관을 활용해 실시되는 '파이낸스데이' '뱅크데이' 등 다양한 아이템이 이번 선정에 배경이 됐다"고 설명했다.

DGB금융그룹 김태오 회장은 "이번 수상을 DGB금융그룹의 핵심 사회공헌 사업인 금융교육이 그 전문성을 인정받고 사업영역을 더욱 확대할 수 있는 계기로 삼아, 앞으로도 지속적인 노력을 통해 건전한 금융환경을 조성하는데 이바지 하겠다"고 반겼다.

