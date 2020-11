靑 "바이든, 반중전선 강조 보도는 사실 아니다"

文대통령과 바이든 美대통령 당선인 전화통화…"핵심축은 한미동맹 중요성 나타내는 표현"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 조 바이든 미국 대통령 당선인이 문재인 대통령과 통화에서 '반중전선'을 강조했다는 보도는 사실이 아니라고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 12일 "오늘 통화에서 바이든 당선인은 ‘인도 태평양의 안보와 번영’을 언급했다. ‘인도 태평양’은 해당 지역을 지리적으로 표현한 것이지 ‘인도태평양 전략’과는 무관하다"고 말했다.

특히 강 대변인은 "그런 의미로 언급한 것이 아님을 분명히 밝혀둔다. ‘반중전선’을 강조했다는 일부 보도 또한 사실이 아니다. 바이든 당선인은 전혀 중국과 관련한 발언을 하지 않았고, 그런 뉘앙스의 언급도 없었다"고 강조했다.

강 대변인은 "‘핵심축’(linchpin)은 미국이 한미동맹의 중요성을 나타내는 표현으로 오랫동안 사용해 왔다. 한미동맹의 중요성을 강조하기 위한 표현 이외의 의미를 부여하는 것은 적절치 않다"고 지적했다.

강 대변인은 "따라서 ‘한미동맹’ VS ‘인도태평양’으로 방점이 달랐다는 일부 보도는 전혀 사실이 아니다. 바이든 당선인은 '한국에 대한 방위공약을 확고히 유지하고 북핵문제 해결을 위해 긴밀히 협력하겠다'고 하는 등 한미동맹에 대해 문 대통령과 의견을 같이했다"고 설명했다.

