경기지역화폐 소비지원금 지급 1개월 연장한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 더 많은 소상공인과 소비자들이 '경기지역화폐 소비지원금(한정판 지역화폐)'의 혜택을 볼 수 있도록 사업을 확대한다.

소비지원금은 20만원을 충전할 경우 기본인센티브 2만원에 더해 2개월 내 20만원을 모두 사용하면 소비지원금 3만원을 추가로 지급하는 경기도의 경제방역정책이다.

도는 더 많은 도민들이 소비지원금을 사용하고 혜택을 받을 수 있도록 지원 마감 시기를 이달 17일에서 다음 달 17일로 1개월 연장했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 소비지원금 지급일자도 당초 10월26일, 11월26일 2회에서 12월28일로 한 번 더 늘게 됐다.

또 소비지원금 지급 조건도 당초 20만원 이상 지역화폐 소비에서 생애 최초 충전자의 경우 11월12일 이후 1회 20만원 이상 충전에 한해 사용 여부 상관없이 충전 즉시 소비지원금 3만원을 받을 수 있도록 지급 요건을 완화했다.

아울러 시군 간 이동이 많은 지역특성을 고려해 '실적 합산제'도 도입한다.

기존에는 1명이 1개 카드에서 사용한 실적만을 적용했으나, 1명이 카드 여러 장을 보유한 경우가 많다는 점을 고려해 보유 카드의 사용실적을 합쳐 하나의 실적으로 적용할 수 있도록 했다.

예를 들면 수원과 부천에서 각각 10만원 이상 사용해 합산금액이 20만원이 넘으면 소비지원금을 받을 수 있게 된다.

다만 시흥과 성남, 김포는 별도 지역화폐 플랫폼운영으로 합산제도 혜택을 받을 수 없다. 시흥과 성남 2개시만 합산하는 경우는 가능하다.

소비지원금 혜택을 받으려면 9월18일 이후 사용액 기준으로 12월17일까지 최소 20만원을 소비(최초 충전자 제외)해야 한다.

조장석 도 소상공인과장은 "지역경제 자금 선순환이 시급한 상황인 만큼, 소비지원금 효과를 확대하는데 중점을 두고 운영할 계획"이라며 "보다 많은 도민이 지역화폐 소비지원금 혜택을 받을 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

경기도가 소비지원금 지급 계획을 밝힌 지난 9월9일부터 11월8일까지 40만8276명이 경기지역화폐 회원으로 신규 가입했으며 지역화폐 사용금액은 5561억원이다.

이는 당초 소비지원금으로 유통시키고자 했던 7330억원의 75.8%에 해당하는 금액이다. 소비지원금 지급 이전인 2020년 1~8월 월 평균 1406억원 대비 2.6배 증가한 것이다.

한편 지난달 도민 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과 지역화폐사용자의 84%는 소비지원금 정책에 대해 긍정적으로 평가했다. 72%는 앞으로 소비지원금 사업을 또 추진한다면 참여할 생각이 있다고 답했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr