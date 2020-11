김해시, 우체국 쇼핑몰에 '김해브랜드관' … 개설 열흘 만에 1억 돌파

코리아세일페스타 연계 비대면 판로 확대

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 김해시는 코리아세일페스타와 연계해 지난 2일부터 우체국 쇼핑몰과 손잡고 '김해브랜드관'을 개설했다고 12일 밝혔다.

우체국 쇼핑몰 김해브랜드관에서는 김치, 떡, 단감, 꿀, 곱창전골, 스테이크 등 26개 업체 108개의 품목을 최대 37% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 김해시는 모든 상품의 할인 쿠폰을 지원해 판매 촉진 행사를 이달 말까지 진행한다.

개설 후 열흘 동안 6100여건 판매에 매출은 1억500만원을 넘어섰다. 시의 적극적인 할인 지원과 온라인 노출 이벤트로 김치, 떡, 축산가공품, 단감 등의 제품이 성황리에 판매되고 있다.

시는 또 코리아세일페스타 기간 동안 ‘e경남몰’ 내 입점한 김해시 상품을 김해사랑상품권으로 2만원 이상 구매한 후 상품 페이지에 후기를 작성하면 추첨을 통해 김해사랑상품권을 지급하는 이벤트를 진행한다.

허성곤 김해시장은 "코로나19 장기화에 따른 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 매출증대를 위해 온라인쇼핑 기획전 같은 비대면 판로 확장 지원 사업을 지속적으로 실시하겠다"며 "많은 시민들이 지역 상품 소비에 동참해 주시길 바란다"고 말했다

