구례군, 전 직원 대상 ‘직장 내 장애 인식개선 교육’ 실시

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난 11일 군청 대회의실과 각 사무실에서 전 직원을 대상으로 2020년 장애 인식개선 교육을 했다고 12일 밝혔다.

장애 인식개선 교육은 ▶장애인에 대한 사회적 편견과 차별 제거 ▶장애인의 사회참여와 권리보장 증진 ▶장애인·비장애인이 통합하는 사회 조성을 위해 국가기관 등에서 실시해야 하는 법정 교육이다.

군은 매년 전 직원을 대상으로 집합 교육을 실시했으나, 올해는 코로나19로 인해 집합교육과 온라인교육을 동시에 진행해 더욱 많은 직원이 교육을 들을 수 있도록 했다.

이번 교육은 일상생활에서 경험하게 되는 다양한 일들을 장애인의 관점에서 인식하고 해석하며 건전한 가치관을 확립하고 상호 존중하는 직장문화를 조성하고자 마련됐다.

군 관계자는 “코로나19로 인해 사회 전 영역이 위축됐지만 능동적으로 대응하며 변화를 모색해야 한다”라며 “온라인 교육을 병행한 장애 인식개선 교육은 장애인과 비장애인이 더불어 사는 사회를 조성하는데 보탬이 될 것”이라고 밝혔다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr