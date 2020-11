[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대한변리사회는 12일 서울 서초동 회관에서 신축회관 현판식을 개최했다고 밝혔다. 이날 변리사회는 현판식과 함께 변리사회의 미래 비전선포식도 진행했다. 현판식에는 정관계 및 전문 자격사단체 대표와 유관기관 대표 등 50여명이 참석했다. (왼쪽부터) 정상조 국가지식재산위원장, 이동주 의원, 고민정 의원, 김병욱 의원, 홍장원 대한변리사회장, 김성환 의원, 김경만 의원, 이승영 특허법원장, 김용래 특허청장이 현판식 후 떡 케익 절단식을 갖고 있다. 대한변리사회 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr