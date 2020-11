'완전 예비경선', '신인 결선진출권'…국민의힘, 오늘 경선룰 확정

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 내년 4월에 있을 서울ㆍ부산시장 보궐선거 후보를 선출하기 위한 당 내 경선룰을 12일 잠정 확정한다. 지난달 12일 재ㆍ보궐 경선준비위원회를 꾸린지 한 달 만이다. 경준위는 이날 오전 11시 회의를 열고 시민투표 반영 비율 등 경선방식을 최종 결정하기로 했다.

윤곽은 대략 나온 상태다. 경준위에서는 우선 후보자 10명을 대상으로 예비경선을 치르고, 이들 중 4~5명이 결선(본경선)에서 다시 맞붙는 방식을 검토하고 있다. 핵심은 당원과 일반시민 투표 비중이다. '당원투표 50%, 국민 여론조사 50'인 기존 비율은 일반 시민들의 투표비중을 대폭 늘리는 것으로 손질될 전망이다. 예비경선에서는 100%, 결선은 80%를 적용하는 방안이 유력하다.

당내 경준위원 중 한 위원은 "당심(黨心)을 아예 배제하는 것은 정당정치를 부정하는 것과 다름없다"며 "다만 비중을 대폭 줄이면서 사실상 민심을 얻은 사람이 후보가 될 수 있는 환경을 만들었다"고 말했다.

이날 경준위 회의에서는 투표에 반영되는 당원을 어디까지 인정할지 등 디테일한 논의가 이뤄질 예정이다. 서울ㆍ부산지역 당원 중 당비를 내는 책임당원 모두에게 투표권을 부여하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다. 경준위 관계자는 "선거를 앞두고 당원 가입을 급조하는 경우도 많아서 한꺼번에 당비를 내기도 한다"며 "이걸 제대로 설계해서 기준을 잡지 않으면 진흙탕이 돼버릴 수 있다"고 말했다.

정치 신인에게 결선 자동진출권을 부여하는 방안도 검토하고 있다. 결선 진출자 4~5명 중 한 자리는 정치 신인에게 할당하는 등 과감한 기회를 부여해 출마를 독려하자는 취지다. 경준위 관계자는 "복수의 정치 신인이 출마한다면 이들 중 가장 높은 점수를 얻은 사람의 결선 출전 기회를 보장하는 방식을 고민하고 있다"고 말했다.

현역의원 출마는 배제하지 않기로 한 만큼 감점 등의 불이익이 적용되지 않을 것으로 보인다. 쟁점이 되고 있는 여성 가산점은 구체적인 내용을 확정하지 않고 공천관리위원회로 공을 넘길 가능성이 크다. 경준위에서는 예비경선에만 여성 가산점을 적용하자는 의견이 다수를 이루고 있지만, 후보 윤곽이 잡힌 이후 최종 결정을 내려야 한다는 의견이 중론인 것으로 알려졌다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr