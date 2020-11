K쇼핑, ‘대한민국 소통어워즈’ 대상 수상

[아시아경제 이승진 기자] 디지털 홈쇼핑 K쇼핑이 한국인터넷소통협회가 주최하는 ‘제13회 대한민국 소통어워즈’에서 종합대상인 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장상과 쇼핑·유통부문 대상을 수상했다.

한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부, 방송통신위원회 등이 후원하는 ‘대한민국 소통어워즈’는 소셜네트워크서비스(SNS)를 포함한 디지털 기반의 소통마케팅 도구로 고객과 양방향으로 소통하는 우수 기업의 사례를 발굴하고 확산하고자 마련됐다. 콘텐츠 경쟁력 평가, 소통지수 평가, 전문가 평가, 위원회 검증 등 4단계 평가과정을 거쳐 수상 기업을 선정한다.

K쇼핑은 고객소통만족도지수, 콘텐츠경쟁력지수 등 고객만족도 평가 점수가 타사 대비 높아 ‘대한민국 소통어워즈’ 종합대상을 수상했다. 지난해 대비 K쇼핑 SNS 채널의 콘텐츠 반응률이 96% 가량 상승하는 등 고객 소통 반응의 증가로 소통마케팅과 콘텐츠경쟁력지수까지 좋은 평가를 받았다. 특히 쇼핑을 인터랙티브 경험으로 승화시켜 다수의 소비자 참여를 이끌어 낸 '케바케템', '공감일기' 등 다양한 공감형 콘텐츠가 호평을 받았다.

K쇼핑은 브랜드 유튜브 채널 '크샵'을 운영하며 소비자를 위한 콘텐츠를 꾸준히 선보이고 있다. 기업의 다양한 문화와 직군을 자연스럽게 소개한 영상 콘텐츠 'K퀴즈온더블록'과 '오픈마인드'는 일방적이고 딱딱한 기업 소개 콘텐츠에서 탈피해 재미와 정보라는 두마리 토끼를 잡아 좋은 평가를 받았다. 이에 더해 K쇼핑은 코로나19와 무관중 경기로 어려움을 겪었던 프로야구 응원단과의 콜라보 콘텐츠를 통해 상생을 실천했으며, 치어리더 예능 '놀면모하니'를 제작해 야구 팬들과의 색다른 소통까지 잡았다.

또한 K쇼핑은 유튜브와 페이스북뿐 아니라 블로그와 포스트를 활용해 기업의 소식과 시즌별 트렌드를 신속하고 정확하게 전달하고 있다. 직무 인터뷰 등 취업 준비생을 위한 콘텐츠는 물론, 쇼핑 트렌드 소식을 큐레이션해 제공하는 등 다양한 콘텐츠로 소통 경쟁력을 강화하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr