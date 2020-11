KT, ‘통신 빅데이터 오픈 랩’ 문 연다

[아시아경제 구채은 기자] KT가 서울시 서초구 KT 연구개발센터에 개인과 기업 누구나 빅데이터를 쓸 수 있는 ‘통신 빅데이터 오픈 랩’을 개소했다.

12일 KT에 따르면 KT는 ‘통신 빅데이터 플랫폼’ 주관 기업으로 BC카드(카드 결제), 넥스트이지(관광) 등 14개 기관과 협력해 113TB(테라바이트) 상당의 빅데이터를 제공하고 있다. 이를 통해 빅데이터 플랫폼은 유동인구, 소비, 상권, 여행 등 다양한 생활 데이터를 개인과 기업이 자유롭게 거래할 수 있다. 기업 수요에 따라 맞춤형 분석 리포트, 컨설팅도 제공한다.

이번에 문을 연 ‘통신 빅데이터 오픈 랩’은 안전한 보안 환경에서 데이터를 연구, 분석할 수 있는 ‘데이터 안심구역’ 내에서 사용자가 직접 데이터를 가공, 분석해 연구에 활용할 수 있는 무료 오프라인 공간이다.

특히 사용자 수준별 맞춤형 교육과 데이터 분석 기술과 인력이 부족한 기업을 위해 분야별 빅데이터 전문가의 자문 및 비즈니스 멘토링 서비스를 진행할 예정이다. 이 외에도 그래픽처리장치(GPU) 기반의 고성능 분석 서버를 통해 인공지능(AI) 추론 및 예측 분석 기능을 제공한다.

김채희 KT AI/BigData사업본부장(상무)은 “이번에 오픈한 통신 빅데이터 오픈 랩을 통해 국내 데이터 기반의 혁신기업들이 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “KT는 디지털 뉴딜의 중요한 자원인 빅데이터 활성화를 위해 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

