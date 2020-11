[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 11일 오후 영등포 타임스퀘어에 소재한 CGV영화관에서 ‘영등포 도심 역세권 재개발사업’에 대한 주민설명회를 열었다.

이 날 설명회에는 김영주 국회의원과 구의원, 해당지역 토지등소유자 및 영등포 주민 90여 명이 일정한 거리를 유지하며 착석해 정비계획에 대한 설명을 들었다.

이 날 발표된 재개발 정비계획안에 따르면, 영등포역 앞 성매매집결지(집창촌) 자리에 공동주택과 오피스텔 1500여 가구 등 최고 150m 높이의 주거 및 업무·판매시설이 들어서게 된다.

채 구청장은 "이번 정비계획의 수립은 영등포 역세권이 영등포의 중심이자 랜드마크로 도약하게 되는 핵심사업"이라며 "구민들의 오랜 숙원사업인 도시정비 재개발사업을 차질없이 추진, 영등포 제2의 르네상스를 열어가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr