신용정보원·중기연구원, 혁신 중소기업 육성 지원 협약 맺어

[아시아경제 김민영 기자] 한국신용정보원은 중소기업연구원과 혁신 중소기업에 대한 자금 공급 확대 및 정책 지원을 위한 업무 협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

두 기관은 우수 기술을 보유한 중소기업 정보를 상호 교류하고, 이를 기반으로 중소기업 혁신금융 지원 활성화를 위한 업무 협력에 적극 나서기로 했다.

또 중소기업 정책 아이디어 발굴과 선제적 지원 체계 수립을 위한 공동연구를 수행하고, 중소기업 지원 정책과 금융지원 연계성 강화 등 혁신 중소기업 육성을 위한 공동과제를 함께 발굴해 나가는 데 합의했다.

전날 서울 명동 신용정보원에서 열린 협약식에서 신현준 신용정보원장은 “담보력은 부족하지만 기술력이 우수한 중소기업에 대한 혁신금융 지원이 더욱 확대될 수 있을 것으로 기대한다”면서 “신용정보원과 중기연구원 간의 데이터 공유 및 성과 분석 협업 체계를 마련함으로써 혁신 중소기업에 대한 적극적 금융지원 체계가 조성될 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

