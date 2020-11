미래에셋 '스마트 리플렛', 2020 핀업디자인어워드 본상 수상

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용의 모바일 펀드 안내장이 디자인 공모전 '2020 핀업 디자인 어워드'에서 본상을 수상했다.

미래에셋자산운용은 모바일 펀드 안내장인 '스마트 리플렛'이 해당 공모전에서 베스트100(본상)을 수상했다고 10일 ㅂ락혔다.

'스마트 리플렛'은 판매사나 지점 방문없이 문자나 메신저 등을 통해 펀드 정보를 확인할 수 있는 펀드 안내장이다. 완성도 높은 일관된 브랜드 정체성과 일러스트 이미지 위주의 제작으로 편의성을 높인 점이 인정받았다는 설명이다. 앞서 미래에셋자산운용은 2017년부터 스마트 리플렛을 제작하고 있다.

1997년부터 한국산업디자인상으로 시작한 핀업 디자인 어워드는 한국산업디자이너협회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 디자인 공모전이다. 국내 최대 규모 디자인 공모전 중 하나로 최근 1년 이내 생산되거나 출시가 확정된 국내외 기업의 디자인을 대상으로 한다.

김미섭 미래에셋자산운용 사장은 "스마트 리플렛은 고객 눈높이에 맞춰 다양한 투자정보를 제공하기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 비대면 채널을 중심으로 투자 뉴스레터 발송, 어플리케이션 개발, 웹세미나 진행 등 다양한 펀드 투자 가이드를 제공하겠다"고 말했다.

