[클릭 e종목]"브랜드엑스, 후속 브랜드 시장 진입 성공"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 10일 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 150 등락률 +1.38% 거래량 47,404 전일가 10,850 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 '집콕 쇼핑' 눈독 들인 의류株【전문가의견】 2차전지 관련주, 꼭 매수해야할 이유 close 에 대해 성공적인 해외 진출과 후속 브랜드 시장진입 성공 , 효과적인 판매 채널 확보로 수익성이 좋아지고 있다고 분석했다.

최성환 리서치알음 연구원은 " 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 150 등락률 +1.38% 거래량 47,404 전일가 10,850 2020.11.10 09:34 장중(20분지연) 관련기사 '집콕 쇼핑' 눈독 들인 의류株【전문가의견】 2차전지 관련주, 꼭 매수해야할 이유 close 은 애슬레저룩 외에도 다이어트 식품, 모던 남성 브랜드 등을 선보였다"며 "'휘아' '쓰리케어' '믹스엑스믹스' 등 후속 브랜드가 성과를 내면서 '젝시믹스' 의존도는 90%에서 70% 대까지 낮아질 것"이라고 설명했다.

이어 "쓰리케어는 건강한 다이어트를 위한 식품 브랜드"라며 "쓰리케어 포켓도시락 판매량은 지난해 320만개를 기록하며 전년 대비 200% 증가했다"고 덧붙였다.

아울러 "최근 집에 머무는 시간이 늘어나면서 다이어트 식품 수요가 급증하고 있다"며 "올해는 도시락 매출액이 250억원에 달할 것으로 전망한다"고 강조했다.

최 연구원은 "해외시장 진출을 통한 판매 시장 다각화를 진행 중"이라며 "젝시믹스는 일본 최대 온라인 쇼핑몰 라쿠텐에 입점한 지 3개월 만에 레깅스 부문 1위에 올랐다"고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr