서욱 장관 "北민간인 월남, 경계 실패라고 생각하지 않는다"

[아시아경제 임철영 기자] 서욱 국방부 장관은 최근 북한 남성이 강원도 동부전선을 통해 월남한 사건과 관련해 경계에 실패한 것으로 생각하지 않는다고 밝혔다.

서 장관은 9일 국회 국방위원회 회의에 출석해 이번 사건이 경계 실패인지 여부를 묻는 황희 더불어민주당 의원의 질의에 "경계에 실패한 것으로 생각하지 않는다"고 답변했다.

서 장관은 아울러 월남한 사람은 민간인이라면서 "철책 전망에서 차폐물이 많아 감시장비에 걸리지 않았다"면서 "철책을 넘을 때 감시장비로 봤다"고 설명했다. 이어 "출동을 하니 북한 민간인이 더 남쪽으로 내려왔던 것"이라면서 "우리가 종심 차단을 숙달하고 있는 데 거기서 잡았고 철책 종심에서 검거했다고 말할 수 있다"고 덧붙였다.

그럼에도 다만 잘 된 작전은 아니며 아쉬운 점은 있다고 밝혔다. 서 장관은 "철책 뒤에서 검거했기 때문에 그렇게 잘 된 작전이라고 말하지는 않겠고 아쉬운 점은 있다"고 말했다.

