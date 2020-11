군 "한미, 바이든 행정부서도 연합방위태세 만전…北 동향없어"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]문홍식 국방부 부대변인은 9일 정례브리핑에서 "미 대선과 관련해서 한미 국방당국은 한반도 안보 현안에 대해 긴밀히 소통 중"이라고 말했다.

문 부대변인은 국방부가 자체적으로 박재민 차관 주관으로 관련 부서가 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 가동 중이라며 "향후 예상되는 변화에 대비한 대응 방안을 검토 중"이라고 설명했다.

또 "한미 국방부는 바이든 행정부 하에서도 한반도 평화 프로세스를 군사적으로 뒷받침하기 위해 굳건한 연합방위태세를유지해 나갈 수 있도록 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

실제 한미 간에는 전시작전통제권 전환, 방위비 협상 등 여러 국방 현안이 산적해 있는 만큼, 새로 들어서게 될 바이든 행정부가 트럼프 행정부와는 다른 정책 기조를 취할 가능성이 있다.

이에 대해 문 대변인은 "미 대선 결과 소식이 전해지고 난 다음에 일요일(8일)임에도 불구하고 이른 시간에 (서욱) 국방부 장관이 출근해서 한미동맹 국방 현안에대한 관련 보고를 받고 기민하게 대응하고 있다"고 강조했다.

한편, 김준락 합동참모본부 공보실장은 이날 브리핑에서 미 대선 이후 북한의 특이동향을 묻는 말에 "현재까지 없다"고 답했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr