서울 동대문패션타운 제품에 '정품 인증라벨' 부착 … 라벨갈이 원천 차단

서울시, 조폐공사 위·변조 방지기술 적용 국내생산 의류·가방에 251만장 부착

원산지 위·변조 원천차단 … 소비자 신뢰 회복·상권 활성화 기대

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 화폐 위·변조방지 기술을 적용한 '정품인증라벨' 251만장을 제작해 동대문패션타운관광특구 내 소상공인이 생산한 의류와 가방 등 '메이드 인 코리아(made in KOREA)' 제품에 부착한다고 9일 밝혔다.

라벨을 스마트폰이나 소형감지기로 찍으면 생산지와 진품 여부를 알려주는 방식으로, 외국산 저가 상품을 국내산으로 둔갑시켜 판매하는 불법 행위인 이른바 '라벨갈이'를 원천적으로 차단하고 소비자의 신뢰를 되찾아 소상공인의 경쟁력을 높이겠다는 목표다.

이번에 배포하는 정품인증라벨은 한국조폐공사가 개발한 보안기술이 탑재돼 있다. 육안으로는 볼 수 없는 보안문자나 이미지를 라벨에 넣는 '형광다중화기술'을 적용, 잠상 인쇄나 가변 큐알(QR)코드, 리얼코딩 등을 인식해 정품을 판명하는 방식이다. 소형감지기를 정품인증라벨에 갖다 대면 정품은 소리가 울리지만 가짜라벨은 울리지 않는다.

시는 이번 시범사업이 소상공인이 제작·유통하는 국내생산 제품에 대한 소비자 인식과 신뢰 향상은 물론 동대문패션타운의 상권 활성화와 국내산 제품에 대한 경쟁력 강화에도 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

정품인증라벨 배포대상은 동대문패션타운 내에서 영업(사업자등록 기준)하는 국세·지방세를 완납한 소상공인으로 직접 의류와 가방을 기획 또는 제조하면 된다. 단 원산지 표시위반, 위조상품, 수입제품, 위탁판매제품, 안전표시사항 미표시제품은 사업대상에서 제외된다.

시는 올해 251만장을 시작으로 내년 500개 업체에 2500만장, 2023년엔 1000개 업체 1억장까지 확대·부착할 계획이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr