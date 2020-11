[특징주]이아이디, 美 바이든 50만개 전기차 충전소 소식에 '강세'

[아시아경제 유현석 기자] 미국 대선 바이든 당선자가 향후 미국 전역에 50만개 수준의 전기차 충전소를 설치한다는 계획에 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 347 전일대비 59 등락률 +20.49% 거래량 128,958,772 전일가 288 2020.11.09 10:38 장중(20분지연) 관련기사 이아이디, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 19.79% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제박빙 승부 시작, 유력 美 대선 후보 수혜주는? close 이 강세다. 바이든 후보는 대선공약으로 친환경 에너지분야에 2조 달러 투자를 공약한 바 있다.

이아이디는 9일 오전 10시26분 기준 전거래일 대비 20.14%(58원) 오른 346원에 거래됐다.

이아이디는 2차전지 사업을 확대할 계회이며 이를 위해 지난달 현대자산운용으로부터 300억원 규모의 투자유치에 대한 확약을 받았다.

이아이디는 케이아이티(KIT)와 지이(GE)를 통해 2차 전지 시장에 진출했다. 이아이디는 이들 회사의 지분 100%를 보유한 모기업이다.

케이아이티는 양극재 생산공정 중 파우더 시스템(Powder System) 장비를 제조 및 설치하는 기업으로 시장 점유율을 확대하고 있다. 파우더 시스템은 양극재 생산에 사용되는 원료를 혼합하고 계량해 소성공정(RHK Line)으로 공급, 소성된 제품을 분쇄 포장하는 일련의 장비다. 일본 노리다케사와 사실상 독점적인 밸류체인을 구축하고 있어 국내에서 독보적인 시장 지위를 확보하고 있다. 실적개선도 괄목할만하다. 작년 매출 380억원으로 전년(210억원) 대비 80% 늘었고 영업이익률은 16%에 육박했다.

지이는 2차 전지 관련 물류 공정 장비와 솔루션을 개발·공급하는 업체다. 제품과 솔루션의 상당 부분을 LG화학에 납품하고 있으며, 작년 매출 633억원에 46억원의 영업이익을 올렸다.

