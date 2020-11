삼성화재, '수익자·주택 소재지' 간편 변경 서비스 운영

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 1,000 등락률 -0.54% 거래량 87,456 전일가 183,500 2020.11.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 블랙박스 단 차량 1000만대 시대…할인 줄이는 손보사 속내는바닥 모르고 떨어지는 저축보험 수익률…'2%'도 간당삼성 지배구조 달라질까…최대 변수로 떠오른 '삼성생명법' close 는 홈페이지와 모바일 어플리케이션으로 고객이 쉽게 수익자 변경을 할 수 있는 서비스를 운영한다고 9일 밝혔다.

기존에는 설계사를 통하거나 고객 창구를 방문해야 수익자 변경이 가능했지만, 앞으로는 홈페이지나 앱에서 변경할 수익자 정보를 입력 후 본인 인증만 거치면 즉시 변경이 완료된다.

또 장기재물보험 주택 소재지 변경 서비스도 추가했다. 그동안 이사 등으로 소재지 변경이 필요할 때 설계사를 통해 변경해야 했다. 변경할 소재지 정보는 소재지 주소, 건물 구조 등이며, 위험 변경에 따른 보험료도 추가로 더 내거나 환급 받을 수 있다.

피보험자 직업이 바뀌는 경우에도 위험 변동으로 보험료를 추가로 내는 경우가 아니라면 홈페이지와 모바일 앱을 통해 고객이 직접 바꿀 수 있다.

아울러 삼성화재는 고객 활용도가 높은 스마트 링크 서비스도 확대했다. 고객에게 보내는 카카오 알림톡이나 문자메시지에 포함된 링크를 통해 원하는 업무처리 화면에 바로 접속할 수 있다.

자동차보험 사고 처리 과정에서 병원에 제출해야 하는 진료비 지급보증서 발급, 가족관계 서류 제출 등이 편리해질 것으로 기대된다.

삼성화재 관계자는 "지속적으로 고객에게 편리한 서비스를 제공해 온 결과 매월 400만명 이상이 홈페이지와 모바일 앱에 방문하고 있다"며 "고객에게 편리한 경험을 제공하고, 회사의 디지털 경쟁력을 높이기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr