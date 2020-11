美 최초 여성 부통령 해리스 "미국은 가능성의 국가임을 증명"

델라웨어주 윌밍턴서 대선 후 첫 대국민 연설

여성인권에 대해 목소리 높여

[아시아경제 권재희 기자] 카멀라 해리스 미국 부통령 당선인은 7일(현지시간) 대국민 연설을 통해 "민주주의를 지켰다"며 "감사하다"고 소감을 밝혔다.

그는 이날 델라웨어주 윌밍턴 리버프론트 체이스 센터 야외무대에서 조 바이든 대통령 당선인 대국민 연설 전 등장해 지지자들에게 감사의 인사를 전했다.

해리스 부통령 당선인은 흰색 정장을 입고 활짝 웃으며 지지자들을 향해 양손을 흔들며 입장했다. 야외무대에 모인 지지자들은 그가 입장하자 환호하며 경적을 울리기도 했다.

그는 양 손을 흔들며 무대위를 한 바퀴 돈 뒤 이제는 고인이 된 존 루이스 의원의 '민주주의는 하나의 선택이 아니라 행동'이라는 발언을 언급하며 "이는 민주주의가 결코 당연한 것이 아니라는 의미"라고 밝혔다. 이어 "미국의 정신이 걸려있었고 역사상 가장 많은 국민이 이 선거를 통해 미국의 새로운 시대를 열어줬다"며 이번 선거가 가진 의미를 강조했다.

그는 조 바이든 당선인에 대해 "치유와 단합을 할 수 있는 인물"이라며 "그와 함께 코로나 사태를 종식하고 생명을 구하는 일, 경제 회복과 인종차별 극복, 기후위기 대응 등을 지금부터 해 나가겠다"고 말했다.

첫 여성 부통령 타이틀을 쥐게 된 해리스 당선인은 여성의 역할에 대해서도 목소리를 높였다. 그는 "저희 어머니 샤멀라 해리스는 19세때 인도에서 미국에 오셨다"며 "그녀가 미국에 왔을 당시에는 이러한 순간을 예상치 못했을 것"이라고 운을 띄웠다.

이어 "하지만 어머니는 분명 미국에 이런 순간이 올 것임을 알고 있었다"며 "수정헌법 제19조를 지키기 위해 싸워왔던 여성들과 이번에 투표하기로 선택한, 그리고 투표권을 지켜내기 위해 계속해서 싸울 의지를 보여준 그런 여성들이 있었기에 이 순간이 가능했다"고 고마움을 나타냈다. 그러면서 "첫 여성 부통령이 되겠지만 제가 마지막은 아닐 것"이라며 앞으로도 여성들의 정치참여가 더욱 늘어나길 기대했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr